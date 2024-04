(Di domenica 14 aprile 2024) Ile ilne approfitta. Tre volte in vantaggio i neroverdi, 3 volte in rimonta i rossoneri che faticano a stare con la testa in partita e rischiano tanto la sonora sconfitta quanto la clamorosa vittoria. La differenza di valori in campo è netta, nonostante illasci riposare contemporaneamente Maignan, Calabria, Tomori, Reijnders, Bennacer, Pulisic e Giroud. Eppure ilpassa in vantaggio con Pinamonti e raddoppia con Laurentiè nello spazio di 10 minuti. Al 20? Leao accorcia le distanze. Nella ripresa lo stesso Laurentiè firma il 3-1 che sembra condannare i rossoneri, ma nella mezz’ora finale arrivano i gol di Jovic e del subentrante Okafor che pareggiano i conti. Chukwueze si vede annullare due gol per ...

Milan distratto dall’Europa League: il Sassuolo strappa un punto d’oro in ottica salvezza - Sotto 3 volte e 3 volte in rimonta, il Milan distratto dall'Europa League si ferma con il Sassuolo: pari d'oro per i neroverdi ...calcioweb.eu

Formazioni Sassuolo Milan/ Quote: tanto turnover per Pioli! (Serie A, oggi 14 aprile 2024) - Probabili formazioni Sassuolo Milan: scelte di Ballardini e Pioli, moduli e titolari al Mapei Stadium per la 32^ giornata di Serie A.ilsussidiario

Roma, De Rossi pensa al Milan: "Ho in mente di preservare qualcuno da qualche acciacco" - Su Dybala, Pellegrini e Spinazzola Su Dybala, Pellegrini e Spinazzola: “Ho in mente di sentire come stanno e di preservarli da qualche acciacco che in passato ci ha costretto a doverne fare a meno. Ve ...informazione