Milan | decide tutto Ibrahimovic | mercato e futuro di Pioli

Il Milan , come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, avrà un trascinatore d’eccezione, Ibrahimovic . Pioli, mercato e... (pianetamilan)

PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Venti da scudetto. Pioli, decide Ibra" - Occhio alla Roma e all'Atalanta". Milan - L'altra grande protagonista della Serie A è la squadra rossonera, a cui viene lasciato uno spazio nel taglio basso della prima pagina: "decide Ibra". Oggi c'è ...tuttonapoli

Milan, tutto in mano ad Ibra: rivoluzione in arrivo - Cambia tutto in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendersi in mano il Diavolo dopo l'investitura di Cardinale ...spaziomilan

Hojbjerg, il Milan ci pensa oltre alla Juve - Il Milan sarebbe interessato al danese Hojbjerg, il giocatore, che piace anche alla Juventus, si presenta come una valida opzione per il Milan. Dal canto suo, il Tottenham sta cercando di rinforzare ...tuttojuve