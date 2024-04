Milan | con Marco Sportiello non si perde mai  Il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilsi prepara alla gara contro il Sassuolo senza Mike Maignan: al suo posto ci sarà. Con lui non simai… Ilsi prepara a scendere in campo nella gara contro il Sassuolo valevole per la trentaduesima giornata di serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Mike Maignan, non convocato a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà, il portiere ex Atalanta che in questa stagione ha collezionato due presenze in campionato, portando sempre i rossoneri al successo. Parliamo della sfida contro il Verona, vinta per 1-0, e di quella contro il Cagliari, vinta per 3-1. L’estremo difensore, in questa stagione, è riuscito a mantenere la porta inviolata in un’occasione. Nell’ultima stagione con l’Atalanta in Serie A, ...