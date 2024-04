Milan | col Sassuolo tre reti incassate | sono 11 le trasferte stagionali con almeno 2 gol subiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima del 3-3 in rimonta contro ilal Mapei Stadium, ilaveva vinto le ultime tredi Serie A e in campionato non faceva meglio dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2021 (quattro in quel caso). Nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto sei successi esterni nel 2024, meno solo del Bayer Leverkusen (sette) nei maggiori cinque campionati europei. Poi però cianche altri numeri, che vedono i rossoneri spesso e volentieri in affanno dal punto di vista difensivo lontano dalle mura amiche di San Siro. Su ventidue, in tutte le competizioni, la squadra rossonera in undici di queste ha subìto due o più gol. Aspettando le altre gare della trentaduesima giornata di Serie A, ilha la quarta peggior difesa esterna del ...