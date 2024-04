Milan | chi scegliere? Da Zirkzee a Boniface | i numeri delle opzioni in attacco

Panchina Milan , dal coraggio agli studi continui passando per il 433: alla scoperta di Julen Lopetegui , il favorito per il post Pioli La situazione riguardante la Panchina del Milan per il prossimo ... (dailymilan)

Leao, che succede dopo i fischi (che non erano solo per lui) - Tifoseria divisa tra le accuse al giocatore di scarsa resa nei big match e all'allenatore per averlo sostituito. Rafa intanto appare nervoso: una situazione da ricomporre per il finale di stagione ma ...gazzetta

Ceccarini: "Napoli e Milan su David. Il PSG segue Osimhen e un altro bomber" - Chi potrebbe sostituirlo Tra i nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis c'è anche David. Niccolò Ceccarini, su Tuttomercatoweb, scrive: "Anche il Napoli ci sta pensando a David per il dopo ...areanapoli

Sassuolo-Milan in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti - Sassuolo-Milan sarà trasmessa su Dazn. La partita sarà visibile a partire dalle ore 15.00. La telecronaca della gara è affidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo.canalesassuolo