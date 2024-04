Meteo | dopo il sole torna il maltempo | le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 14 aprile 2024)un fine settimana a tuttosull'Italia con temperature estive, è in arrivo un'ondata piuttosto pesante die freddo. Secondo ledel CentroItaliano, un primo lieve cedimento dell'Anticiclone azzorriano, che terrà sotto scacco l'Italia, come tutto il Mediterraneo centro-occidentale, fino a oggi, si verificherà a partire da domani, lunedì 15 aprile, con i primi spifferi atlantici che ne approfitteranno, determinando un aumento della nuvolosità e l'ingresso dei primi rovesci sulle aree più settentrionali del Paese. A seguire ci sarà maggiore spazio per le correnti più fredde provenienti da latitudini settentrionali. Il freddo tornerà a farsi sentire con "una saccatura depressionaria di origine artico marittima in grado di riportare il, con piogge ...