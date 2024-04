Meta si affida all’AI per proteggere i minori dalla “sextortion” su Instagram

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 aprile 2024) L’azienda madre die Facebook sceglie dirsi all’Intelligenza Artificiale per aumentare la tutela suiI social sono ferro e piuma dell’evoluzione umana. Da un lato hanno favorito la circolazione di opinione, avvicinato popolazioni distanti, prodotto cultura e diffuso conoscenze. Dall’altro sono spesso oggetto di critiche per la semplicità con il quale, per mezzo di questi, si possono avere delle ritorsioni negative nella realtà. Atti di violenza, bullismo (cyber e non), ma anche minacce ed estorsioni che rendono questo fenomeno meno apprezzato di quanto realmente potrebbe e dovrebbe essere. Per questo motivo da tempo, negli uffici della sede del Parlamento europeo a Bruxelles, si discute per una regolamentazione che possa garantire una fruizione libera e protetta da ogni pericolo. Le applicazioni di ...