Messa oggi in tv domenica 14 aprile | programma | canale | orari e diretta streaming

(Di domenica 14 aprile 2024) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario per la giornata di14. Numerosi gli appuntamenti dedicati ai fedeli della Chiesa cattolica che saranno a disposizione in televisione nel corso della giornata. Alle ore 9:50, lasarà trasinsu Rai Uno. Disponibile inoltre lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con unagarantita sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), le celebrazioni saranno disponibili nelle fascee delle ore 8:30, 10 e 19. ...