Meloni | “Governo ribadisce condanna attacchi Iran contro Israele”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 aprile 2024) Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Ilitalianolaagliiani. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla". Così la premier Giorgiasu Twitter. Secondo quanto si apprende,in seguito all'attacco ha modificato la sua agenda e sospeso alcuni impegni previsti, compresa la visita al Vinitaly di Verona di domani. "Mi auguro che ilisraeliano adotti la regola della prudenza, mi auguro che non ci sia nessun contrattacco al contrattacco", ...