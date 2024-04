Meloni convoca il G7 per discutere dell' attacco dell' Iran

(Di domenica 14 aprile 2024) La Presidenza italiana del G7 hato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, periano contro Israele. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

