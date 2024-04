Medioriente | convocato per domani al Viminale il Comitato nazionale per la sicurezza

(Di domenica 14 aprile 2024)perilper l'ordine e lapubblica. La riunione fissata alle 15 sarà presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e vedrà la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence. L’escalation nel conflitto incon l’attacco dell'Iran contro Israele è al centro del vertice che valuterà anche i riflessi sulla(SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL LIVEBLOG SUL CONFLITTO IN).

convocato per domani il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione fissata alle 15 sarà presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e vedrà la partecipazione dei ... (tg24.sky)

Medio Oriente: Meloni convoca G7 per discutere dell’attacco dell’Iran - La Presidenza italiana del G7 ha convocato per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere ...agenzianova

Meloni: "Governo ribadisce condanna attacchi Iran contro Israele" - Dobbiamo fare di tutto perché i contendenti siano più ragionevole.". "Oggi ci sarà la riunione del G7 convocata dalla presidente del ... ovviamente al primo punto ci sarà la situazione in Medio ...adnkronos

Cosa succede dopo l’attacco dell’Iran e come risponderà Israele: l’analisi dell’Ispi - Secondo l'analisi di Luigi Toninelli (ISPI), l'attacco dell'Iran a Israele potrebbe essersi concluso, a meno che Netanyahu non decidesse di reagire, perché ...fanpage