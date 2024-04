Medio Oriente | Schlein sente Meloni | “Collaboriamo nell’interesse dell’Italia”

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 – “L’attacco iraniano a Israele va condannato con forza. L’impegno della comunità internazionale dev’essere tutto teso a evitare l’escalation, far cessare il fuoco e a costruire la pace in. Su questo ho già sentito la presidente del Consiglio per esprimere tutta la nostra preoccupazione e offrire collaborazione”. E’ quanto afferma in una nota la segretaria del Pd Elly. “Visti i preoccupanti sviluppi incon l’attacco dell’Iran a Israele e la riunione del G7 la segretaria del Pd Ellyha convocato la segreteria nazionale del Pd alle 19“. E’ quanto fa sapere il Pd. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...

