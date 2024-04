Medio Oriente | Papa Francesco | appello perché si fermi la spirale di violenza

(Di domenica 14 aprile 2024)– Foto: Ass. Crociati e TrinitariCITTA’ DEL VATICANO – Accorato“siladi” in“con il rischio di trascinare il conflitto bellico” in una“ancora più pericolosa”. Lo ha dettonel corso del Regina Caeli in piazza San Pietro riferendosi alla drammatica evoluzione del conflitto incon l’attacco ad Israele di questa notte da parte dell’Iran. Un conflitto che il pontefice segue “con preoccupazione e dolore”. L'articolo L'Opinionista.

Medio Oriente: prefetto Roma, in Capitale misure sicurezza a massimi livelli ma vigiliamo - La riunione straordinaria del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma "è stata utile a testare le misure di sicurezza ...agenzianova

Capri blindata per il G7 degli Esteri, preoccupa l'escalation in Medio Oriente - "Al primo punto ci sarà la situazione in Medio Oriente". Le parole della premier Giorgia Meloni non lasciano spazio a dubbi: la preoccupazione per una ulteriore destabilizzazione dell'area dopo gli ...rainews

Medio Oriente: Castellone (M5s), politiche belliciste ci stanno portando verso disastro - "L'attacco di questa notte dell'Iran su Israele è la conferma che le politiche belliciste ci stanno portando verso un disastro senza ...agenzianova