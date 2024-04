Medio Oriente in fiamme | eppure Piantedosi convoca solo per domani il Comitato di sicurezza pubblica

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica ... (gazzettadelsud)

convocato per domani il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La riunione fissata alle 15 sarà presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e vedrà la partecipazione dei ... (tg24.sky)

Fontana: faccio appello alla responsabilità e alla prudenza per la pace in Medio Oriente - Milano, 14 apr. (askanews) – “Non possiamo che iniziare con una riflessione perché questa notte è stata una notte difficile, e mai come in questo momento si è portati a fare un appello alla responsabi ...askanews

Cosa succede dopo l’attacco dell’Iran e come risponderà Israele: l’analisi dell’Ispi - Secondo l'analisi di Luigi Toninelli (ISPI), l'attacco dell'Iran a Israele potrebbe essersi concluso, a meno che Netanyahu non decidesse di reagire, perché ...fanpage

Dopo l’attacco su Israele la Russia esprime estrema preoccupazione: agire con moderazione - Roma, 14 apr. (askanews) – Il ministero degli Esteri russo ha espresso “estrema preoccupazione” per un’altra pericolosa escalation in Medio Oriente e ha esortato le parti in causa ad agire con moderaz ...askanews