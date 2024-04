Medio Oriente | Bonelli e Fratoianni | “Siamo sul baratro | si fermino le armi e prevalga diplomazia”

(Di domenica 14 aprile 2024) Nicolae Angelo, dal palco de "Il Coraggio di Osare", un'iniziativa in vista delle elezioni europee, hanno parlato della situazione in, chiedendo uno stop allee all'escalation, in modo che possa prevalere la diplomazia.

Gli Stati Uniti non vogliono " un'escalation in Medio Oriente ". Lo sottolinea la Casa Bianca . "Non vogliamo un'escalation , né una guerra con l'Iran", ha assicurato il portavoce del Consiglio per la ... (quotidiano)

Crisi Medio Oriente. Dopo l'attacco dell'ran a Israele, è calma apparente... - Fra gli obiettivi la base aerea israeliana di Nevatim "da dove decollarono gli aerei F-35 per prendere di mira il nostro consolato a Damasco", sottolinea il generale iraniano ...avionews

Medio Oriente, Salvini: "Lega per la pace, non come Macron" - (LaPresse) "Saranno mesi fondamentali, soprattutto per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Chi sceglierà la Lega alle Europee sceglierà ...stream24.ilsole24ore

Papa Francesco: fermare la spirale di violenza nel Medio Oriente - CDV - Durante il Regina Caeli, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per fermare la spirale di violenza che sta coinvolgendo il Medio Oriente, a seguito dell'attacco dell'Iran contro Israele.giornaledipuglia