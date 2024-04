Medio Oriente | battaglia nei cieli | protagonisti i caccia

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilè testimone di un’escalation di violenza aerea senza precedenti. Il cielo si è trasformato in un vasto campo di, dove duelli aerei, missili e droni si confrontano con tecnologie avanzate e tattiche mai viste prima. L’Iran ha inaugurato l’offensiva con un assalto massiccio verso Israele, lanciando tre ondate di attacchi comprendenti oltre quattrocento ordigni. Questa operazione militare ha visto la partecipazione congiunta diisraeliani, affiancati da supporto aereo americano, britannico e francese, in una serie di combattimenti aerei che hanno avuto luogo ben oltre i confini israeliani. Tecnologie e tattiche in campo Gli ayatollah hanno messo in campo una strategia basata su sciami di droni, definita un “terribile tappeto volante”. Questi droni, partendo dall’Iraq, hanno formato ...

