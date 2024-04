Me contro Te | chi è Luigi Calagna? Dalle origini fino all’imminente matrimonio | scopriamo tutto su di lui

L'Iran ha scelto dal 1979 non solo la via della teocrazia, ma anche quella dello Stato-caserma. Una potente catena di comando, un esercito gigante e l'industria nazionale delle armi sono alla base ... (ilgiornale)

Chi ha ordinato l'attacco contro Israele e quali sono le capacità dell'esercito iraniano - L'Iran ha scelto dal 1979 non solo la via della teocrazia, ma anche quella dello Stato-caserma. Una potente catena di comando, un esercito gigante e l'industria nazionale delle armi sono alla base del ...ilgiornale

Che tempo che fa, chi sono gli ospiti della puntata di oggi - Ci saranno tra gli altri la star internazionale Zendaya, il Premio Nobel per la Medicina 2023 Katalin Karikó, Luca Zingaretti ed Emma ...adnkronos

Serie C unica, la Pavimaro Molfetta a caccia di riscatto contro il Fasano - La bruciante sconfitta di Matera, una settimana dopo, porta in eredità rimpianti, ma consegna tante certezze in vista degli ultimi due turni del campionato regionale di serie C unica e dei play-off. N ...molfettaviva