Mazzucottelli | “L’ambizione di Molte Fedi? Riflettere sui temi della contemporaneità ascoltando più voci”

(Di domenica 14 aprile 2024) L’eredità è consistente e pesante. Raccogliere il testimone di Daniele Rocchetti ideatore e direttore per 17 anni dinon deve essere facile. Eppure Francesco Mazzucotelli, docente di Storia e Cultura del Medio Oriente al dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pavia, non sembra spaventato nell’assumere quel ruolo. Anzi. Usa un termine giapponese, intraducibile se non con diverse varianti, che suono più o meno come: “fare una cosa che ti piace fare” e “fare una cosa che è utile per la società”. “Provo molta gratitudine per questa opportunità che mi è stata offerta e certamente anche un senso di responsabilità nel raccogliere l’eredità che lascia Daniele Rocchetti – confessa Mazzucotelli ai Discorsi al caminetto –. È un’eredità impegnativa, sarebbe sciocco sostenere il contrario. Tutto ciò è anche molto motivante perché ...