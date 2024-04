Maverick Vinales domina a Austin | Acosta e Bastianini sul podio | Martin leader del Mondiale MotoGP

MotoGP, GP Austin: la diretta live della gara negli Usa - Quarto Marquez, quinto Miller. Contatto al via per Vinales scivolato in ottava posizione. In Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 trionfa Garcia (al primo successo nella categoria) ...sport.sky

MotoGP Austin, GP Americhe diretta LIVE: Vinales scatenato, passa tutti e se ne va. Bagnaia fatica, Marquez caduto - Il racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Si corre sul circuito di Austin, Texas. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma per le 21.00 di domen ...sport.virgilio

DIRETTA MOTOGP/ Gara live streaming video tv: warm-up, si comincia! (Gp Americhe 2024, oggi 14 aprile) - Nella Sprint del sabato, composta da 10 giri, il vincitore è stato Maverick Vinales su Aprilia, seguito da Marc Marquez su Ducati Gresini e Jorge Martin su Ducati Pramac. (agg. di Fabio Belli) Torna ...ilsussidiario