Masters 1000 Montecarlo | Ruud | “Oggi non ho trovato l’equilibrio | ma sto andando nella giusta direzione”

(Di domenica 14 aprile 2024) Caspercommenta la sconfitta in finale deldicontro Stefanos Tsitsipas: “Purtroppo non è stato il mio miglior inizio. Hail break molto presto. Ho avuto qualche opportunità di breakkare in risposta, ma non ci sono riuscito. Giocavo sempre sulla difensiva, remando, controcorrente. Stef ha giocato molto bene: aggressivo, fantastico con il dritto e penso anche molto bene con il rovescio. Non hopunti deboli nel suo gioco e non ho giocato abbastanza bene, penso che ce ne fossero alcuni piccole occasioni nel secondo set in cui ho avuto opportunità di break, ma se non le converti, vincere la partita è più difficile”. Sulle occasioni perse: “L’unica che ricordo davvero e che rimpiango è quella in cui avevo un dritto e cercavo una parallela, l’ho ...