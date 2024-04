Massese Sete di playoff Nel mirino la Cuoiopelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) A Santa Croce sull’Arno con Andrea Vignali in panchina. Buona notizia per lache dopo una lunghissima assenza ritrova tra i convocati il proprio capitano che in pratica è mancato per tutta la stagione. Il fantasista ha giocato menomato per un problema al tallone fino a novembre quando ha deciso di operarsi. Il percorso di recupero, però, è stato più travagliato del previsto tanto che solo a distanza di oltre 5 mesi è tornato arruolabile. Contro laVignali tornerà a respirare il clima partita ma resta da capire se sarà in grado di dare subito il suo contributo in campo ed eventualmente con che minutaggio. Fra l’altro nella lista dei convocati non figurano due cambi offensivi della squadra, Catola e Dutilh, e questo dato contribuisce ulteriormente a candidarlo per uno scampolo finale di gara. Gli altri assenti di giornata tra le ...