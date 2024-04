Mare minacciato dalle microplastiche | l’esperto | “Pericolose anche per la nostra salute”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Pisa, 14 aprile 2024 – “Quanto sono dannose lenei mari e come fare a diminuire il loro utilizzo". È questo il fulcro del convegno dell’associazione Praesidiomaris che si terrà a Marina di Pisa sabato 20 aprile. Un tema ancora poco conosciuto, ma di alto rischio per laperché, come spiegail professor Valter Castelvetro dell’Università di Pisa, uno dei maggiori esperti del settore, causa enormi danni alle persone ed è responsabile di moltissimi decessi ogni anno. La situazione complicata dalla quale si vede con difficoltà una via d’uscita. Professore, come mai c’è un problema di? "Perché si producono plastiche in grande quantità che hanno un’alta resistenza alla degradazione. Ciò non significa che non si degradano: lo fanno scomponendosi in piccolissimi frammenti di ...