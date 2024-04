Marconcini e Occhipinti Grande mostra al museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Unad’arte. L’associazione Colori in Corso promuove ladegli artisti Claudioed Enzo, le cui opere saranno esposte fino al 28 aprile all’interno degli spazi delCivico e Diocesano di Fucecchio. Lasarà visitabile negli orari di apertura del. Claudioed Enzosono entrambi membri dell’associazione Colori in Corso, di cui il primo è presidente. L’associazione Colori in Corso è composta da un gruppo di 12 artisti, pittori e scultori, ognuno con proprie caratteristiche, nata 25 anni fa per iniziativa di alcuni studenti fucecchiesi che frequentavano l’Accademia delle Belle Arti di Firenze con lo scopo di socializzare le tecniche artistiche e l’arte in generale. ...