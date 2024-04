Marchetti | “Salute mentale | primo passo per confronto con Rocca”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024) “Unpositivoverso l’apertura di un tavolo dicon la Regione Lazio atteso da oltre dieci anni dal comparto sanitario delladi cui fanno parte migliaia di operatori, strutture e comunità di accoglienza psichiatrica, familiari e pazienti che vivono quotidianamente il dramma del disagio psichico”. Ad affermarlo è Paola, presidente nazionale di Confepi Sanità, che ieri è scesa in piazza fuori la sede della regione Lazio per richiamare l’attenzione dell’Istituzione regionale sulla situazione delle comunità psichiatriche accreditate, che, per i ritardi nei trasferimenti delle risorse dalla Regione e per le tariffe bloccate dal 2010, vivono una condizione di grande incertezza che ne mina la possibilità di intervenire in modo efficace, con ...