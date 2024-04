Maratona Rotterdam 2024 Crippa nono in 2 | 09’41” | vince Nageeye

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Yemanchiude alposto nelladi. L’azzurro corre in 2h’‘ e tiene il ritmo del record personale per oltre metà gara. Rallentamento nel finale che ha portato il 27enne nato a Uollo ad avvicinarsi a due minuti dal personal best (2h07’35’ nelladi Valencia). Are la gara è stato Abdiche in 2h04’45” migliora il primato nazionale di 2h04:56 ottenuto con il successo di due anni fa. Alle spalle dell’argento olimpico chiudono due etiopi, Amedework Walelegn (2h04’50”) e Birhanu Legese (2h05’16”). Vittoria dell’Etiopia invece al femminile con Ashete Bekere in 2h19’30” davanti alle keniane Viola Kibiwot (2h20’57”) e Selly Chepyego Kaptich (2h22’46”). SportFace.