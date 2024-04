Manna firmerà un quinquennale Con De Laurentiis lavora già sul nuovo allenatore tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024)arriverà al Napoli. All’interno dell’ambiente Juventus siper definire le modalità dell’addio. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, verrà tutto definito a fine campionato eper Deun contratto. Ecco cosa scrive: Giovannilascerà la Juventus. Ormai da qualche tempo la situazione è chiara. Per lui all’orizzonte c’è unprogetto: il Napoli di Aurelio De. E per questo le partiti all’interno della Juventus sono al lavoro per definire la questione. Ieritra l’altro non era presente allo stadio Grande Torino per il derby. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel giugno 2025 ma si arriverà alla risoluzione ...