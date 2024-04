Manfredonia | “Povero N’Dicka | non si tirino in ballo i controlli | è il destino Ed è stato giusto sospenderla…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ex giocatore di Roma e Lazio ha parlato a Notizie.com, nell’89 ha avuto un arresto cardiaco in campo e su quello che è accaduto al giallorosso spiega: “Ho parlato con Vito Scala, so che sta facendo accertamenti e sta bene, ma quando succede non ci puoi fare niente…” “, non so cosa ha avuto esattamente, ma quando succedono cose del genere non ci puoi fare niente, non senti più nulla e capisci che sta succedendo qualcosa di anomalo sul tuo corpo e hai paura, solo paura“. A parlare così è Lionello Mafredonia, ex calciatore di Lazio, Juventus e Roma che nel 1989, durante un Bologna-Roma ebbe un arresto cardiaco, si accasciò a terra e venne soccorso immediatamente, “grazie al fatto che ci fu un’ambulanza in pista che mi defibrillò, altrimenti non sareiqui…“. Lionelloche nell’89 ebbe un ...