Malore per N' Dicka | Udinese-Roma sospesa I soccorritori | «Possibili disturbi al cuore» In ospedale in codice giallo | non rischia la vita

(Di domenica 14 aprile 2024) Paura per Evan N': il difensore dellasi è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici...

Paura per Evan N'Dicka : il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici... (leggo)

(Adnkronos) – Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N'Dicka. Il giocatore francese, 24 anni, si è accasciato improvvisamente in campo e il gioco è stato ... (webmagazine24)

Malore N'Dicka, si sospetta un infarto: calciatore trasportato in ospedale - Il difensore ivoriano è cosciente ed è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Seguiranno altri aggiornamenti nel corso della serata". Al momento, però, non c'è ancora un referto medico ...areanapoli

Udinese-Roma, quando si recupera la partita: tutte le ipotesi dopo la sospensione per il Malore di N'Dicka - Udinese-Roma è stata sospesa a causa del Malore di Evan Ndicka, che ha accusato un Malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno ...leggo

Ndicka Malore in campo: Pairetto sospende definitivamente Udinese-Roma - Il difensore giallorosso si è accasciato al 72' per un dolore al petto ed è stato portato via in barella. Uscendo dal campo il calciatore ivoriano, cosciente, ha mostrato il pollice verso l'alto. Dopo ...tuttosport