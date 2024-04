Malore per N' Dicka | Udinese-Roma sospesa De Rossi e i giocatori | «Non ce la facciamo a continuare»

(Di domenica 14 aprile 2024) Paura per Evan N': il difensore dellasi è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici...

Paura durante Udinese-Roma . malore in campo per Ndicka. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente. De Rossi ... (ilnapolista)

paura a Udine per Evan N'Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo... (leggo)

Paura durante il match tra Udinese e Roma, malore per Charles N’Dicka : gioco immediatamente interrotto da parte dell’arbitro Momenti di grande Paura quelli che si sono vissuti al “Bluenergy ... (notizie)

Malore per N'Dicka: dolore al petto, esce in barella e match sospeso | OneFootball - La partita di Udine è stata definitivamente sospesa a causa di un Malore accusato da N’Dicka. Momenti di grossa apprensione. Al minuto 73 Ndicka che si è accasciato in campo, con l’arbitro e i ...onefootball

Giocatori non se la sentono, stop definitivo a Udinese-Roma - Udinese-Roma è stata definitivamente sospesa dopo il Malore del giallorosso Evan N'Dicka ... A quale punto De Rossi ha riunito tutto la squadra in cerchio per decidere cosa fare ed ha poi comunicato ...ansa

N'Dicka, Malore in campo: Udinese-Roma sospesa a 20' dalla fine - La 32^ giornata di Serie A molto probabilmente non finirà domani sera con gli ultimi due posticipi. Al 71' di Tsdinese-Roma, che era inioziata alle 18, sul punteggio di 1-1 infatti ...torinogranata