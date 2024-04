Malore per Ndicka | sospesa Udinese-Roma

Paura per Evan N'Dicka : il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo della partita di Udine contro i friulani ed è stato soccorso dai medici... (leggo)

Il difensore giallorosso si accascia in campo Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N'Dicka. Il giocatore ivoriano, 24 anni, si è accasciato ... (sbircialanotizia)

Malore N’Dicka, i messaggi dal mondo del calcio all’ivoriano - Tutto il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di N'Dicka e mostra vicinanza al calciatore ivoriano Tutto il mondo del calcio mostra solidarietà e sostegno a Evan N’Dicka, che ha ...siamolaroma

Udinese-Roma sospesa per il Malore di Ndicka, cosa dice il regolamento: quando sarà finita la partita - Udinese-Roma sospesa per il Malore di Ndicka, cosa dice il regolamento e quando sarà finita la partita tra i giallorossi e i bianconeri ...fanpage

Serie A, Malore in campo per Ndicka: Udinese-Roma sospesa - Il calciatore 24enne Evan Ndicka, dopo aver avvertito un problema al petto, si è accasciato ed è stato portato via dal campo in barella.sardegnalive