Malore per N' Dicka | paura in campo | sospeso il match Udinese-Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Sospesaa pochi minuti dalla fine: è successo dopo che il difensore giallorosso Evan N'ha accusato unin, accasciandosi a metà del secondo tempo. A quel punto è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dalin barella. Subito ilè stato interrotto, con lo stesso allenatore della, Daniele De Rossi, che ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni del suo giocatore, il quale per fortuna sembrava comunque cosciente prima di lasciare il. Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia avuto di preciso N', ma nel frattempo l'arbitro ha optato per il triplice fischio. Accortosi che qualcosa non andava, lo staff medico dellaè ...