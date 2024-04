Malore Ndicka | Venditti | “Ad Udine una lezione di civiltà ed umanità”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) “Adunadiedormai sconosciuta in questo mondo spietato e violento“. Così Antonelloha voluto sottolineare l’ottima gestione dei momenti di grande apprensione per ildi Evan. Il giocatore giallorosso si è infatti accasciato a terra nel corso della partita di Serie Ase-Roma.è stato trasportato in ospedale in codice giallo ed ora sta svolgendo tutti gli accertamenti medici del caso, ma il peggio sembra passato. Si attendono ora nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del giocatore. La partita è stata immediatamente sospesa e questa volta non ci sono state polemiche, come invece è successo in tante altre occasioni, purtroppo. In questo caso, la preoccupazione di tutti ...