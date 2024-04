Malore Ndicka | sospesa Udinese-Roma | le condizioni

(Di domenica 14 aprile 2024) Ledi Evan, difensore centrale della, dopo ilavvertito contro l’. I dettagli Attimi di paura in, interrotta per qualche minuto per ledi Evan. Il difensore è stato infatti vittima di un, accasciandosi a terra durante la partita.è poi stato portato via in barella,

paura durante Udinese- Roma per Evan Ndicka , difensore ivoriano dei giallo Rossi , che intorno al 73° è stato sostituito dopo aver accusato un malessere ed è uscito in barella. ... (leggo)

Paura per N’Dicka, De Rossi negli spogliatoi: gli aggiornamenti LIVE - Il difensore si è accasciato a terra, dopo aver sentito un dolore al petto: l'ivoriano è uscito in barella accennando un "ok" Evan N’Dicka ha accusato un Malore e si è accasciato a terra. De Rossi è ...siamolaroma

Ndicka si accascia a terra e va fuori dal campo in barella, apprensione in campo: sospesa Udinese-Roma - Ndicka si accascia a terra e va fuori dal campo in barella: paura per il difensore della Roma, De Rossi vuole sapere le condizioni prima di riprendere ...fanpage

Udinese-Roma, Malore per Ndicka che si accascia in campo ed esce in barella: De Rossi torna negli spogliatoi - Evan Ndicka si è accasciato durante Udinese-Roma a causa di un Malore. In campo anche il defibrillatore, partita sospesa diversi minuti. Il difensore poi è uscito dal campo in ...ilmessaggero