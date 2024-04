Malore in campo per un calciatore di 26 anni del Castelfiorentino | è in prognosi riservata

(Di domenica 14 aprile 2024) Un26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo essersi sentito male questo pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava suldello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) per la gara d’eccellenza tra il Lanciotto Campi e il. Mattia Giani, che gioca per il, è stato colto daper un presunto arresto cardiocircolatorio e si è accasciato a terra perdendo i sensi. Prima di cadere si è portato una mano al petto. Soccorso da sanitari del 118, giunti sul posto successivamente, è stato portato al policlinico fiorentino. Ilè stato ricoverato innella rianimazione del trauma center del policlinico di Careggi. Originario di Ponte a Egola, il 26enne ...

Malore improvviso in campo durante la partita fra Roma e Udinese. Al minuto 71’ dopo circa metà secondo tempo giocato il difensore della Costa d’Avorio Ndicka si è accasciato al suolo senza nessun ... (caffeinamagazine)

Udine 14 aprile 2024 – Si stava profilando una partita divertentissima nel finale, ma la sfortuna non ha permesso a Udinese e Roma di concludere la partita . Al Bluenergy Stadium la sfida valevole ... (sport.quotidiano)

Udinese-Roma, Malore per Ndicka: partita sospesa - (Adnkronos) – Udinese-Roma sospesa per il Malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N’Dicka. Il giocatore ivoriano, 24 anni, si è accasciato improvvisamente in campo e il gioco è stato ferm ...italiasera

Malore Ndicka, c’è il comunicato ufficiale della Roma sulle condizioni del difensore dopo il Malore contro l’Udinese - PAROLE – «A seguito di un Malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti ...milannews24

Malore N'Dicka, il tweet della Lazio: "Forza Evan, ti siamo vicini" - C'è tanta attesa di sapere aggiornamenti sulle condizioni di N'Dicka: il difensore giallorosso si è accasciato in campo al 71' di Udinese - Roma dopo aver sentito un dolore al petto. In questo momento ...lalaziosiamonoi