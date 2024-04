Malore in campo per Evan Ndicka | sospesa Udinese-Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 aprile 2024)– Gravepernel corso del secondo tempo di, col difensore ivoriano che a palla lontana si è accasciato al suolo tenendo una mano sul petto, fortunatamente senza mai perdere conoscenza. L’intervento dello staff sanitario è stato pressoché immediato col calciatore che, in barella, è stato portato negli spogliatoi per i primi accertamenti del caso, accertamenti che ora (ore 20:30) stanno proseguendo in ospedale. Dopo un quarto d’ora di attesa la partita, di comune accordo trae l’arbitro Pairetto, è stata poiin maniera definitiva in quanto in casa giallorossa, ovviamente, non erano più presenti le condizioni per proseguire il match, con un evento del genere che ha duramente ...