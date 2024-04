Malore in campo | paura per giocatore del Castelfiorentino nella gara col Lanciotto Campi

(Di domenica 14 aprile 2024)Bisenzio (Firenze), 14 aprile 2024 –e apprensione suldeldurante la sfida di Eccellenza tra. Undelha avuto un gravedurante la partita. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Ha avuto un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono serie. E’ accaduto al 14’ di gioco. L’atleta è crollato a terra dopo un tiro, portandosi una mano al petto. Subito chi era intorno a lui, giocatori e staff delle squadre, ha capito cosa stava accadendo. E’ intervenuto il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie.

