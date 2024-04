Malore in campo in Udinese-Roma | gara sospesa Cosa è successo

(Di domenica 14 aprile 2024)improvviso indurante la partita fra. Al minuto 71’ dopo circa metà secondo tempo giocato il difensore della Costa d’Avorio Ndicka si è accasciato al suolo senza nessun motivo apparente. (Continua dopo la foto) Il terrore si è dipinto sui volti degli altri giocatori che hanno subito fermato il gioco per far accorrere ini medici con il defribillatore. Il difensore giallorosso ha avvertito un dolore al petto e poi si è accasciato ma non ha mai perso coscienza ed ha lasciato ilin barella alzando il pollice per tranquillizzare tutti. Ma evidentemente la situazione non deve essere stata troppo rassicurante dal momento che l’incontro è stato comunque definitivamente interrotto al 75’. (Continua dopo la foto) L’allenatore si è trattenuto nello ...

