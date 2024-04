Maliseti | c’è il Casalguidi Il Viaccia se la vede con il Luco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Quartultima giornata di regular season nel girone A di Promozione. Squadre in campo oggi pomeriggio alle 15.30. Entrambe le pratesi, con differenti gradi di difficoltà, sono impegnate in zona retrocessione. La situazione più tragica (per non dire quasi compromessa) è quella delSeano, che oggi al "Comunale" di via Caduti senza croce ospiterà la corazzataper sperare nel miracolo di evitare la retrocessione diretta in prima categoria. Agli amaranto serve come il pane una vittoria per continuare a sperare, anche se i pistoiesi, in piena corsa per i play off, sono l’avversario più sbagliato in questo momento della stagione "Lottiamo per evitare la matematica retrocessione – il commento lapidario del direttore generale Simone Bardazzi -. Faremo il massimo per non avere rimpianti". Assenti Rudalli e Paoli nelle fila amaranto. Gara ...