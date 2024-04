Maldini Vola verso Rio pensando a Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Nella Nazionale italiana di tiro a segno che si prepara are a Rio de Janeiro troviamo anche il bolognese Federico Nilo. In Brasile, fino a sabato prossimo, è previsto il final olympic qualification championship. In palio ci sono i 16 lasciapassare per le competizioni individuale di2024. Il direttore della preparazione olimpica e paralimpica, Pierluigi Ussorio, ha convocato 16 tiratori, 9 uomini e 7 donne. In 7 parteciperanno ai concorsi di carabina, dove ci sarà anche Edoardo Bonazzi, terzo nella gara a 10 metri in Coppa del Mondo a Granada, mentre in 9 saranno al via delle competizioni di pistola, dove proveranno a centrare la qualifica Olimpica sia Federico– 23 anni, cresciuto nel poligono di via Agucchi e oggi punto di forza dei Carabinieri – nella gara ad aria compressa sia Massimo ...