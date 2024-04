Madonna di Trevignano | la veggente Gisella Cardia rompe il silenzio e si pente dopo la scomunica | “Periodo di dura prova”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima le lacrime, nel 2016, che sgorgavano dagli occhi della statua delladiRomano, borgo vicino a Roma, con cadenza puntuale (poi risultate false). In seguito le stimmate sulle mani della santona, coperte però dai guanti, infine la moltiplicazione di pizze e gnocchi avvenuta per un numero inaspettatamente folto di ospiti alla sua cena., la “” delladiche sta facendo parlare di sé da anni e“miracolosi” balzi da un programma televisivo all’altro e sui social sembra sparita. Forse per l’effetto dellafirmata da monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana (piccolo comune in provincia di Viterbo) o forse perché in ritiro spirituale. Su YouTube aveva ...