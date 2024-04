M O | Schlein sente Meloni | Collaboriamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 12.47 Sull'attacco dell'Iran contro Israele "ho già sentito la presidente del Consiglio per esprimere tutta la nostra preoccupazione e offrire collaborazione nell'interesse dell'Italia". Così la segretaria del Pd, Elly. "L'attacco iraniano a Israele va condannato con forza. L'impegno della comunità internazionale dev'essere tutto teso a evitare l'escalation, far cessare il fuoco e a costruire la pace in Medio Oriente", affermain una nota.