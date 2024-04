M O | le reazioni all' attacco iraniano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 15.40 Condanna da parte dei principali Paesi europei per l'dell'Iran contro Israele. La Francia esprime ferma condanna e ribadisce l'impegno "per la sicurezza di Israele",affermano presidente Macron e ministro Séjourné."ingiustificato. Siamo in contatto con Israele e discuteremo con gli alleati", ha detto il cancelliere tedesco,Scholz. "Attacchi sconsiderati" per il Regno Unito, che chiede a Teheran "di fermare l'escalation".Preoccupazione e condanna da Tokyo. Pechino chiede "moderazione" alle parti.