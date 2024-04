L' Usigrai fa la martire contro TeleMeloni | ma in onda più di tutti ci va la Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il copione resta lo stesso, strillare forte per non far sentire il rumore delle unghie mentre ci si arrampica sugli specchi. Un esercizio di stile ben riuscito all', il sindacato pendente a sinistra dei giornalisti della tv di Stato, prontamente sceso in campo per contestare le modifiche in tema di par condicio che l'esecutivo intendeva introdurre per l'imminente campagna elettorale in vista delle elezioni Europee e Amministrative: «La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono», scrive in prima pagina La Stampa di ieri, facendosi lei sì megafono dei colleghi in rivolta, riportando il «comunicato di fuoco dell', letto ini telegiornali della tv di Stato», dove si plaude alla scelta dell'Agcom «di non accogliere le modifiche varate dalla maggioranza di governo in commissione di ...