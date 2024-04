L’uscita di Amadeus è il fatto più grave nella storia della Rai meloniana E se avesse ragione Fiorello?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)didalla Rai e il suo approdo sul Nove, ormai molto probabile anche se non ancora ufficializzato, è ilpiùnuova gestione del servizio pubblico. Piùdell’analoga vicenda che ha riguardato Fazio, Gramellini, Augias e Annunziata. Il mio non è un paradosso e neppure una sottovalutazione del valore dei precedenti “transfughi”. Mi spiego: l’allontanamento di personaggi come Fazio e compagni dalla nuova Rai gestita dalla destra ha un senso. Non che sia un esempio virtuoso, di saggezza, lungimiranza e di spirito democratico, ma una logica ce l’ha, perversa ma logica. Diciamo che i personaggi in questione rappresentavano un’idea di televisione, un sistema di valori, una lettura del mondo e ...