L’urgenza di migrare C’è un legame forte fra formazione e necessità di partire

(Di domenica 14 aprile 2024) Perché l’immigrazione irregolare dall’Africa verso l’Italia non accenna a diminuire malgrado la diffusa incirca i rischi a cui vanno incontro i giovani? Cosa spinge e cosa trattiene i giovani dal? Qualche risposta arriva dalla ricerca translocale, condotta tra Senegal e Italia, esito di uno studio sociologico realizzato dal CIRMiB (Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) nell’ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo ‘Vivre et reussir chez moi’. I risultati, pubblicati in ‘di. Giovani eprofessionale in Senegal’ di Guia Gilardoni, presentati ieri mattina, fotografano stato e dinamiche di una delle comunità straniere maggiormente rilevanti a Brescia per numerosità e presenza attiva ...