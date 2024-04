Serie D, 31°giornata: il derby contro l'Este è del Campodarsego, altro k.o per Luparense - Pomeriggio di primi caldi e di grandi emozioni nei campi del girone C della Serie D. L'Union Clodiense sale in C 47 anni dopo l'ultima volta, vincendo lo scontro diretto contro la Dolomiti Bellunesi, ...padovaoggi

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Union Clodiense promossa, Alcione e Caldiero ci credono! (14 aprile 2024) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi domenica 14 aprile 2024, con due squadre che sono già promosse.ilsussidiario

L'Union Clodiense torna in Serie C dopo 47 anni - L’Union Clodiense festeggia il ritorno in Serie C dopo quarantasette anni dopo l'ultima apparizione tra i professionisti, nella lontana stagione 1976-77. La formazione veneta, militante nel Girone C ...calciomercato