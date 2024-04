Lukaku risponde a Pereyra | Udinese-Roma 1-1 | partita sospesa dopo il malore di Ndicka

(Di domenica 14 aprile 2024) Grande paura a Udine. Il match fra, match valido per la 32esima giornata di Serie A disputata dal Bluenergy Stadium, è stato...

Rotterdam 15 febbraio 2024 - Pareggio e onori inviolati in Olanda tra Roma e Feyenoord. Nel match di andata le due squadre si colpiscono a vicenda, ma non si mandano ko, finisce infatti 1-1 la sfida ... (sport.quotidiano)

Roma – Atto terzo del confronto tra Roma e Feyenoord . Per la terza stagione consecutiva i giallorossi si ritrovano a dover affrontare la compagine olandese: dopo i vittoriosi incroci nella finale di ... (romadailynews)

Il risveglio di Lukaku , qualche magia di Dybala sparsa qua e là e la maledizione (per il Feyenoord) continua. De Rossi chiedeva un risultato positivo e l?1-1 può considerarsi... (ilmessaggero)

Serie A: in campo Udinese-Roma 1-1 LIVE - Una partita con un buon ritmo vede l'Udinese chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Pereyra, abile a rubare un pallone sulla trequarti a Huijsen e a trafiggere a tu per tu Svilar. La ...ansa

Serie A, Udinese-Roma 1-1: il tabellino, partita sospesa - Udinese-roma 1-1 Malore a Ndicka nel finale, il match sarà da recuperare. Lukaku risponde a Pereyra, poi l'interruzione Udinese-Roma, paura per Ndicka: malore, si accascia a terra LA PARTITA Udinese-R ...informazione

MIlan-Roma 0-1: decide (ancora) Mancini. Due traverse e tante proteste per il diavolo - L'azione che ha portato al corner decisivo è macchiata da un fuorigioco di Lukaku. I rossoneri cercano di pressare anche furiosamente a tratti, ma coi tempi sbagliati ...ilgiorno