L’ufficio postale in centro non chiuderà

(Di domenica 14 aprile 2024) "Il Palazzo storico di Poste Italiane non". Lo scrive la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione (nella foto) dopo il confronto avuto con i responsabili di relazioni istituzionali di Poste Italiane. Un confronto richiesto dalla senatrice dopo che in città si era sparsa la voce di una possibile chiusura degli uffici postali di Carrara. Una voce già smentita da Poste italiane. "Nell’incontro avvenuto nel corso di questa settimana sono felice di poter rassicurare i cittadini di Carrara – prosegue la senatrice Campione – il Palazzo storico di Poste Italiane non. L’edificio realizzato nel 1933 oltre a costituire un servizio essenziale rappresenta un unicum dell’urbanistica della città, è infatti completamente rivestito sia all’esterno sia all’interno di marmi preziosi e vanta due sculture dell’artista Sergio ...