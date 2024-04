Lucca | incendio alla Cartiera Santa Gemma

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Intorno alle ore 19:50 di sabato 13 aprile unè scoppiato all’interno dellaTrading Company in via del Brennero, a. Due squadre dei vigili del fuoco con autobotte dsede centrale sono intervenute sul posto. L’stava coinvolgendo anche parte del prodotto. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a isolare la zona impedendo al rogo di propagarsi. Dopo aver spento le fiamme i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di bonifica.

