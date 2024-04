Lotto | la quaterna è Nazionale | 129mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 14 aprile 2024), in questo caso la: nella ruota che racchiude tutta Italia ha centrato il colpo da. Ecco come è successo Era da un poco di tempo che questa regione non batteva un colpo. E come se l’avesse sentito, eccolo. Il Lazio questa volta è la zona protagonista della nostra storia che Agimeg.it ha raccontato in anteprima. E parliamo di una vincita strepitosa, di quelle che senza dubbio fanno la storia del gioco del. Laha regalato un sogno (AnsaFoto) – Ilveggente.itCome vi abbiamo raccontato molto spesso nel corso degli ultimi anni, nelle regioni dove la densità della popolazione è assai più ampia, è assai più “facile” vincere. Il motivo è semplice, molte più schedine giocate, e molti più soldi che potrebbero arrivare. Ma è ...